حملة الهلال الأحمر التركي لتوزيع الأضاحي على ضحايا الزلزال

يعتزم الهلال الأحمر التركي معالجة لحوم الأضاحي وتعليبها بإحكام، كي تُوزَّع على ضحايا الزلزال والمحتاجين من أفراد الشعب على مدار العام

في محاولة لتقديم الدعم لضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب قهرمان مرعش في وقت سابق من هذا العام، أعلن الهلال الأحمر التركي عن حملة الأضاحي لعام 2023 من خلال تقديم المساعدة للمتضررين من الكارثة عبر الاستفادة من التبرعات المحلية المقدمة خلال عيد الأضحى القادم.

وحول تفاصيل الحملة قالت فاطمة ميريج يلماز نائبة رئيس الهلال الأحمر: "من خلال منظمات الأضاحي التقليدية، سنمد يد العون للعائلات المحتاجة، تماماً كما فعلنا على مدار العام".

وسيتم تحويل حصص الأضاحي التي يتم الحصول عليها من خلال التعاون مع مؤسسة اللحوم والألبان إلى لحوم معلبة، والتي سيتم توزيعها بعد ذلك على ضحايا الزلزال والأفراد الآخرين المحتاجين على مدار العام.

وشددت يلماز على دور الهلال الأحمر التركي كجسر بين المانحين والمحتاجين، مسلطةً الضوء على الحملة التي تعمل تحت شعار "لنحافظ على بركة الأضاحي" وتهدف إلى دعم 3.5 مليون شخص محتاج، مع التركيز بشكل خاص على ضحايا الزلزال. وتسعى المبادرة إلى استكمال توزيع اللحوم المعلبة على الأسر الفقيرة على مدار العام.

وأوضحت يلماز أن اللحوم الطازجة التي يتم الحصول عليها من الذبائح سيتم التعامل معها بعناية وتسليمها في ظل ظروف صحية خلال تاريخ الصلاحية. كما سيتم توزيع بعض اللحوم مباشرة في عبوات طازجة تزن 2 كيلوغرام، بينما سيتم تحضير البعض الآخر في مطابخ الحساء وتقديمه لضحايا الزلزال خلال العطلة.

وأضافت يلماز: "هذا العام، سنقوم بذبح الأضاحي في 50 نقطة مختلفة في 22 دولة". وأكدت على العمل الدقيق الذي يقوم به الهلال الأحمر التركي محلياً ودولياً لضمان أن تلتزم جميع المراحل من الذبح إلى التوزيع، بالطرق الإسلامية ومعايير النظافة الصارمة، بإشراف الأطباء البيطريين.

وأشارت يلماز إلى الدول التي ستُقدم فيها الأضاحي مثل فلسطين واليمن والبوسنة والهرسك والصومال. وأكدت أن كل تبرع يعتبر علامة ثقة، وأن المنظمة تسعى جاهدة للوفاء بمسؤولياتها بعناية فائقة.

وطمأنت يلماز المتبرعين قائلةً: "مشاركة الأضاحي تعني التضامن والتعاون. ويمكن للمانحين أن يقدموا مساهماتهم إلى الهلال الأحمر التركي وهم مطمئنون. ويمكنهم التأكد من أن التبرعات ستصل لمن هم في أمس الحاجة إليها".

ويستطيع المانحون تقديم التبرعات من خلال حسابات الهلال الأحمر في البنوك والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والموقع الرسمي وتطبيق الهاتف المحمول إضافةً إلى 168 خطاً للتبرعات والاستشارات المجانية للهلال الأحمر. وتم تحديد أسعار الأضاحي عند 5.950 ليرة تركية للمساهمات المحلية و 2.650 ليرة تركية للمساهمات المقدمة في الخارج.

ومع اكتساب حملة الأضاحي زخماً، يدعو الهلال الأحمر التركي الجمهور إلى دعم جهوده وتعزيز روح عيد الأضحى وتجسيد القيم الإنسانية، من خلال مساعدة المتضررين من زلزال قهرمان مرعش والمجتمعات الضعيفة الأخرى على مدار العام.