رئيس الشؤون الدينية التركي يلتقي مجموعة من الحجاج الأتراك في مكة المكرمة

التقى رئيس الشؤون الدينية التركي مجموعة من الحجاج الأتراك الوافدين إلى مكة المكرمة لأداء شعيرة الحج، الأحد.

وفي المناسبة، قال علي أرباش إن الحج فرصة لتطهير المؤمن نفسه من الذنوب والآثام.

وأشار أرباش إلى أن الدين الإسلامي أكبر نعمة للناس، قائلا: "لقد بُعث الإسلام لكي يتصرف الناس بالعدل فيما بينهم، وليصدقوا الحديث، ولا يجور بعضهم على بعض".

ومشددا على أن الحج مكان للتطهر والاستغفار قال: "عبادة الحج فرصة للمؤمن ليواجه نفسه وحياته وقلبه ورغباته وذنوبه وسيئاته، لكي يطهر عقله وقلبه وحياته من جميع تلك الذنوب والآثام".

وأضاف: "يَمنح الحجُ المؤمنَ فرصة التوبة النصوح عبر اللجوء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بكل جوارحه إيمانا بالله رب العالمين".

وأعلنت السعودية، مساء السبت، وصول أكثر من 1.6 مليون شخص حتى الجمعة، إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج لهذا العام.

فيما يؤدي شعيرة الحج هذا العام 88 ألفا و430 حاجا تركيا، وفق أرقام رسمية.