السعودية تعلن نجاح موسم الحج وخلوه من الأوبئة

أعلنت السعودية، مساء الجمعة، نجاح موسم الحج صحياً، وخلوه من أي أوبئة .

وأكد وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، مع إتمام الحجاج مناسك الحج وبدء مغادرتهم، "نجاح الخطط الصحية لموسم الحج لهذا العام 1444هـ، وخلوه من أي تفشيات، أو مهددات على الصحة العامة".

وأشار الوزير السعودي إلى "ما شهده هذا الموسم من عودة لأعداد الحجيج لما كانت عليه قبل الجائحة"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

والاثنين الماضي، بدأت أول أيام الحج، الستة.

والثلاثاء أعلنت السعودية، أن إجمالي عدد حجاج هذا العام سجل أكثر من 1.8 مليون حاج بينهم أكثر من 184 ألفا من الداخل، من أكثر من 150 دولة.

ويعد موسم 2023 أول حج يشهد عودة كاملة للحجاج منذ جائحة كورونا.

يذكر أن عدد الحجاج خلال الموسم الماضي 899 ألفاً و353، فيما اقتصر موسم الحج لعام 2021 على مشاركة 60 ألفاً فقط من داخل المملكة، بينما شهد موسم عام 2020 نحو 10 آلاف من داخل السعودية فحسب، مقارنة بنحو 2.5 مليون في 2019 من كافة أرجاء العالم.