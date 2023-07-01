السعودية تمنح رئاسة الشؤون الدينية التركية جائزة "لبيتم" لتميزها في خدمة ضيوف الرحمن

كرمت وزارة الحج والعمرة السعودية رئاسة الشؤون الدينية في تركيا تقديراً لجهودها وتميزها في خدمة ضيوف الرحمن.

وقد شارك رئيس الشؤون الدينية البروفيسور علي أرباش، في حفل تقديم جائزة "لبيتم" للتميز في الخدمات المقدمة للحجاج عام 2023.

وشاركت أكثر من 100 دولة في حفل التكريم الذي أقيم بمقر وزارة الحج والعمرة السعودية، بحضور وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة..

وحصلت رئاسة الشؤون الدينية في تركيا على المركز الأول بين 30 دولة ضمن فئة مكاتب شؤون الحج الحاصلة على أعلى نسبة للمبادرات النوعية المقدمة لضيوف الرحمن لموسم حج عام 1444هـ.

وشارك في الحفل إلى جانب أرباش، نائبه سليم أرغون، والمدير العام لخدمات الحج والعمرة رمزي بيرجان، والملحق الديني في مكة أحمد أوغوز.