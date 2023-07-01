92 ألفاً و500 عدد حجاج تركيا للموسم الحالي

بلغ عدد الحجاج الأتراك 92 ألفاً و500 مواطن، بمن فيهم العاملون في الأراضي المقدسة أدوا مناسك الحج العام الجاري.

جاء ذلك في تصريح لرئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش للصحفيين، السبت، بمركز إدارة الحج التابع للشؤون الدينية التركي في مكة المكرمة.

وأشار أرباش إلى أن عدد الحجاج الأتراك هذا العام في موسم الحج كان الأعلى منذ حوالي 30 عاماً.

وقال رئيس الشؤون الدينية التركي: "وقفنا على جبل عرفات مع 92 ألف 500 مواطن تركي، و في العام الماضي كان عددنا 37 الفا و770، أما في السنوات السابقة فكان عدد الحجاج الأتراك دائمًا أقل من 80 ألفاً".

وأضاف :"أوكل إلينا شعبنا 745 ألفاً و535 سهما لأجل نحر الأضاحي هذا العام، حيث سنوزع لحوم الأضاحي على 35 مليون شخص داخل تركيا وخارجها".