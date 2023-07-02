منظمة التعاون الإسلامي تدعو إلى "تدابير جماعية" ضد تكرار تدنيس المصحف

دعت منظمة التعاون الإسلامي، الأحد، إلى اتخاذ "تدابير جماعية" ضد تكرار تدنيس المصحف.

جاء ذلك بحسب ما نقلته قناة الإخبارية السعودية الحكومية، قبيل انعقاد اجتماع طارئ لها ظهر الأحد، بجدة؛ لبحث بشأن "حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد في أول أيام عيد الأضحى.

وقالت المنظمة، إن "تدنيس المصحف والإساءة للنبي ليست حوادث إسلاموفوبيا عادية"، مشددة على "ضرورة تطبيق القانون الدولي لحظر الكراهية الدينية".

ودعت منظمة التعاون الإسلامي إلى "تدابير جماعية ضد تكرار تدنيس المصحف والإساءة للنبي (محمد صلى الله عليه وسلم)".

والأربعاء، مزق السويدي من أصل عراقي سلوان موميكا (37 عاماً)، نسخة من المصحف وأضرم النار فيها عند مسجد ستوكهولم المركزي، بعد أن منحته الشرطة تصريحا بتنظيم الاحتجاج بموجب قرار قضائي، الأمر الذي قوبل بموجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.