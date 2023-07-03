بابا الفاتيكان يدين حرق المصحف ويدعو لاحترام الكتب المقدسة

أدان بابا الفاتيكان فرانسيس واقعة حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد، وأعرب عن "غضبه واشمئزازه" مما حدث.

وقال في لقاء مع صحيفة "الاتحاد" الإماراتية الاثنين إن السماح بتلك الممارسات "أمر مرفوض، ويجب إدانته".

وأضاف: "أشعر بالغضب والاشمئزاز من هذه الممارسات"، مشيرا إلى أن أي كتاب مقدس لدى أصحابه "يجب أن يحترم احتراما للمؤمنين به".

وشدد البابا على ضرورة عدم استغلال مسميات حرية التعبير ذريعة "لإهانة الآخرين".

والأربعاء، مزق مواطن عراقي مقيم في السويد نسخة من المصحف وأضرم النار فيها عند مسجد ستوكهولم المركزي، بعد أن منحته الشرطة تصريحا بذلك بموجب قرار قضائي، الأمر الذي قوبل بموجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.

وهذه ليست الواقعة الأولى في السويد حيث يعيش أكثر من 600 ألف مسلم، ففي 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، أحرق زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان نسخة من المصحف قرب السفارة التركية في ستوكهولم، وسط حماية الشرطة.