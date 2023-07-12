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على هامش قمة حلف الناتو.. أمينة أردوغان تعرب عن أسفها للإساءة للقرآن في السويد

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 12.07.2023 11:27
أمينة أردوغان لنظيرتها عقيلة رئيس الوزراء السويدي بالعاصمة الليتوانية فيلنيوس الأناضول أمينة أردوغان لنظيرتها عقيلة رئيس الوزراء السويدي بالعاصمة الليتوانية فيلنيوس (الأناضول)

نقلت عقيلة الرئيس التركي أمينة أردوغان لنظيرتها عقيلة رئيس الوزراء السويدي بيرغيتا إد أسفها من أعمال الإساءة إلى القرآن الكريم التي تشهدها السويد.

جاء ذلك خلال لقاء السيدتين، الأربعاء، في السفارة التركية بالعاصمة الليتوانية فيلنيوس، وفق ما نشرته أمينة أردوغان عبر حسابها على تويتر.

وقالت أردوغان: "التقيت بيرغيتا إد في فيلنيوس التي نزورها بمناسبة قمة حلف شمال الأطلسي، وقيمنا المشاريع الاجتماعية التي ننفذها وتبادلنا وجهات نظرنا حول زيادة التعاون الثقافي".

وأضافت: "أعربت للسيدة إد عن أسفي على الإساءة لكتابنا المقدس القرآن الكريم في السويد، ورحبت باتفاقنا بخصوص اتخاذ خطوات ملموسة ضد تصاعد العنصرية وكراهية الإسلام في أوروبا".

وفي 28 يونيو/حزيران الماضي، مزّق مواطن عراقي مقيم بالسويد، نسخة من القرآن الكريم وأضرم النار فيها أمام مسجد العاصمة ستوكهولم المركزي في أول أيام عيد الأضحى المبارك، بعد أن منحته الشرطة السويدية تصريحًا بذلك وفق قرار قضائي، مما تسبب بموجة غضب واستنكار واسعة في العالمين العربي والإسلامي.

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