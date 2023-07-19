أرباش يهنئ العالم الإسلامي بالسنة الهجرية الجديدة

هنأ رئيس الشؤون الدينية التركي، علي أرباش، الأربعاءـ العالم الإسلامي بحلول السنة الهجرية الجديدة.

جاء ذلك في رسالة، بمناسبة حلول السنة الهجرية 1445، الذي يصادف اليوم الأربعاء 19 يوليو/ تموز 2023.

وقال: "أهنئ الشعب التركي والعالم الإسلامي بالسنة الهجرية الجديدة".

وذكر أرباش أن "هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تعتبر من أهم الأحداث في التاريخ، حيث مهدت الطريق لمستقبل مشرق للمسلمين وللبشرية جمعاء".

وأشار إلى أن الهجرة، التي فتحت صفحة جديدة ومفعمة بالأمل للمسلمين، كانت أيضاً نقطة تحول مهمة في انتشار الدعوة الإسلامية إلى العالم.

وتمنى أرباش أن تكون السنة الهجرية الجديدة وسيلة لتعزيز الوحدة والإخاء وأن تجلب الخير للعالم الإسلامي وللبشرية جمعاء.