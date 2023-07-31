اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لمناقشة تكرار حوادث الاعتداء على القرآن الكريم

تعقد منظمة التعاون الإسلامي اليوم اجتماعا وزاريا طارئا للتباحث حول تكرار حوادث الاعتداء على القرآن الكريم في السويد والدنمارك.

وأشارت المنظمة (تضم 57 دولة بينها تركيا)، في بيان على تويتر إلى بدء الجلسة الافتتاحية للاجتماع الطارئ لمجلس وزراء خارجية التعاون الإسلامي، حول تكرار حوادث حرق نسخ من المصحف الشريف في السويد والدنمارك.

وبثت وقائع الجلسة التي تعقد مرئيا عن بعد عبر حساب المنظمة بمنصة يوتيوب.

من جانبها، نقلت قناة الإخبارية السعودية الرسمية، لقطات من انطلاق الاجتماع الوزاري الطارئ ذاته، مشيرة إلى بدء الاجتماع.

والأحد، أعلنت الأمانة العامة للمنظمة، انطلاق الأعمال التحضيرية للدورة الاستثنائية الثامنة عشرة لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، بمدينة جدة غربي السعودية بشأن حرق المصحف.

ووفق بيان المنظمة، عقد كبار المسؤولين اجتماعهم التحضيري بغية رفع توصياتهم إلى الدورة الوزارية الاستثنائية التي تقام عن بعد بشأن تكرار حوادث حرق نسخ من المصحف الشريف في كل من السويد والدنمارك.

وتكررت مؤخرا في السويد والدنمارك حوادث الإساءة للمصحف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسميا وشعبيا.

وفي 26 يوليو/ تموز الجاري، تبنت الأمم المتحدة قرارا بتوافق الآراء، صاغه المغرب، يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي.