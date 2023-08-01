أعلن مجموعة من علماء الأمة الإسلامية في مدينة إسطنبول التركية، الثلاثاء، إطلاق منتدى عالمي "لإفشاء السلام".

جاء ذلك ضمن ندوة علمية حملت عنوان "الإصلاح المجتمعي وإفشاء السلام"، بمشاركة مجموعة من علماء الأمة، يتقدمهم الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية داخل أراضي عام 1948، المحظورة من قبل إسرائيل.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز مبادرة الرائد لإفشاء السلام، وتتضمن لجاناً داخل أراضي 1948 برئاسة الشيخ صلاح في إسرائيل، ورغبة القائمين على المنتدى تعميم الأمر في الإصلاح المجتمعي الإسلامي وتناوله عبر محاور عدة.

وأعلن أستاذ الفقه في جامعة "صباح الدين زعيم" التركية أحمد حمدي يلدريم، خلال الندوة، إطلاق المنتدى العالمي، إضافة إلى برامج ومشاورات تجرى لاحقاً.

وقال يلدريم في كلمته: "رأينا الحاجة ماسة لتعميم الفكرة العظيمة وهي إفشاء السلام وجلسنا مع الإخوة المعنيين وأخذنا مبادرة إطلاق المنتدى، والله يذكرنا بأن الشيطان عدو لنا ويريد إيقاع العداوة وكيف نتغلب عليه".

وأضاف: "بهذا نأخذ المبادرة بإطلاق المنتدى العالمي وتبدأ المبادرة من هنا وسيكون لها برامج عديدة ونتشاور ونفكر ماذا يمكن أن نحقق من برامج ونأمل أن يتوج عملنا بالنجاح والخير وأن يتم على أكمل وجه".

بدوره، قال الشيخ علي القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، في كلمته خلال الندوة: "يسعدني أن نكون في مشروع نحن بحاجة إليه وهو إفشاء السلام والتي تؤدي للمحبة".

وأضاف: "لتحقيق ذلك يجب إصلاح الداخل من النفس والروح والعقل، والإصلاح من الخارج حتى يكون الإنسان منسجما مع أخيه فتتكون منه أمة متحابة منسجمة".

وأردف: "هذه مبادرة مباركة وناجحة من قبل الشيخ رائد صلاح، ويجب دعمها وأن يكون لديها برامج ومشاريع، خصوصا داخل الأمة، ولدى الشعب الفلسطيني ليتماسك".

وشارك في المنتدى الشيخ رائد صلاح عبر برنامج التواصل سكايب، وألقى كلمة تطرق فيها لمرحلة تأسيس لجان إفشاء السلام في الداخل الفلسطيني متهماً السلطات الإسرائيلية بنشر العنف والفتنة بين مكونات مجتمع الداخل.

كما ألقيت في الندوة كلمات من قبل سيف عبد الفتاح المفكر والباحث المصري في العلوم السياسية، ووصفي أبو زيد (من مصر) رئيس مركز "الشهود الحضاري" للدراسات الشرعية والمستقبلية.