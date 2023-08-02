غسل الكعبة المشرفة بمزيج من ماء زمزم وماء الورد

قامت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية اليوم بغسل الكعبة المشرفة في مكة المكرمة من الداخل، باستخدام خليط من ماء زمزم وماء الورد.

ونقلت مصادر سعودية بينها وكالة الأنباء السعودية (واس) ومشاهد نقلتها قناة الإخبارية الرسمية: "تشرّف الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة اليوم بغسل الكعبة المشرفة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود".

وأوضحت أنه "فور وصول نائب أمير منطقة مكة، قام بغسل الكعبة المشرفة من الداخل بماء زمزم المخلوط بماء الورد، وذلك بتدليك جدار الكعبة المشرفة من الداخل بقطع القماش المبلّل بالخليط".

وشارك في غسل الكعبة، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبد الرحمن السديس، وسدنة بيت الله الحرام.

ونقلت قناة الإخبارية مشاهد من غسل الكعبة بحضور نائب أمير منطقة مكة المكرمة.

وذكرت أن أدوات غسل الكعبة المشرفة تشمل "40 لترا من ماء زمزم مقسمة على جالونين من الفضة، مع خلطه مع 540 مل من ماء الورد الطائفي و24 مل من دهن الورد الطائفي ذي الجودة العالية، و24 مل من دهن العود الخاص بالحرم، و3 مل من المسك لتطيب حوائط وأرضية الكعبة".

كما تشمل الأدوات 5 لترات من الخلطة الخاصة بتطيب الكعبة، ونصف كيلو من العود الخشب الفاخر، وقطع من قماش القطن الفاخر، وفق المصدر ذاته.

ووفق ما ذكرته رئاسة شؤون الحرمين، فإن "غسل الكعبة المشرفة هو اقتداءً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة في العام 8 من الهجرة النبوية، وقام بغسل الكعبة المشرفة، ثم بعد ذلك استمر ذلك حتى يومنا الحاضر".

و"كانت تغسل الكعبة المشرفة في العصور الماضية قرابة 3 مرات في العام، ثم مرتين حتى أصبحت مرة واحدة في العام، لأن الكعبة أصبحت محكمة الإغلاق مشيدة بدقة وإتقان تمنع دخول الأتربة والشوائب إليها"، وفق المصدر ذاته.