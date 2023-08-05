البرتغال.. البابا يزور ضريح فاطيما حيث ظهرت نبوءة بنهاية العالم وانهيار الشيوعية

أجرى البابا فرنسيس يوم السبت زيارة لبلدة فاطيما البرتغالية للصلاة في ضريح مشهور بنبوءات حول نهاية العالم وعن الجحيم والسلام والشيوعية السوفيتية.

وقضى الباب الصباح في ضريح فاطيما يصلي مع المرضى والسجناء، جنبًا إلى جنب مع الزوار الذين بدأوا في ملء ساحة فاطمة المركزية قبل شروق الشمس بوقت طويل.

تعود قصة فاطيما إلى عام 1917، عندما قال الأخوان البرتغاليان فرانسيسكو وجاسينتا مارتو وابنة عمهما لوسيا، وفقًا للتقاليد، إن السيدة العذراء ظهرت لهما ست مرات وأخبرتهم ثلاثة أسرار. وصف الاثنان الأولان صورة الجحيم المروعة، وتنبأ بنهاية الحرب العالمية الأولى وبداية الحرب العالمية الثانية، ونذر بصعود وسقوط الشيوعية السوفيتية. تراوحت أعمار الأطفال بين 7 و10 سنوات.

في وقت الظهورات، كانت أوروبا لا تزال في قبضة الحرب العالمية الأولى وكانت الكنيسة الكاثوليكية في البرتغال تواجه أزمة بعد أن أصبحت البرتغال جمهورية في عام 1910. أدخلت الحكومة الجمهورية مجموعة من القوانين المناهضة لرجال الدين، بما في ذلك حظر التعاليم الدينية في المدارس.

في هذا السياق، الذي نُفي فيه الكهنة والأساقفة، ساعدت الرؤى على تنشيط الكنيسة المضطهدة.

في عام 2000، كشف الفاتيكان عن السر الثالث الذي طال انتظاره، واصفاً إياه بأنه تنبأ بمحاولة اغتيال القديس يوحنا بولس الثاني في 13 مايو/أيار 1981 في ساحة القديس بطرس، والتي وقعت في ذكرى الرؤيا الأصلية.