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اختتام النسخة الثالثة من مسابقة "أجمل تلاوة للقرآن" في قرغيزيا

وكالة الأناضول للأنباء
قرغيزيا
نشر في 02.09.2023 14:15
دار الإفتاء القرغيزية تنظم مسابقة أجمل تلاوة للقرآن الكريم بنسختها الثالثة في مسجد الإمام السرخسي بالعاصمة بيشكك بمشاركة متسابقين من 25 بلداً صورة: الأناضول دار الإفتاء القرغيزية تنظم مسابقة "أجمل تلاوة للقرآن الكريم" بنسختها الثالثة في مسجد الإمام السرخسي بالعاصمة بيشكك بمشاركة متسابقين من 25 بلداً (صورة: الأناضول)

اختتمت في العاصمة القرغيزية، الجمعة، بيشكك النسخة الثالثة من مسابقة "أجمل تلاوة للقرآن الكريم" بمشاركة متسابقين من 25 بلداً.

واستمرت المسابقة التي نظمتها دار الإفتاء القرغيزية في مسجد الإمام السرخسي، لمدة يومين، في حين ترأس لجنة التحكيم الشيخ المصري أحمد المعصراوي.

وشارك في المسابقة قراء من 25 بلداً بينها تركيا، حيث فاز الباكستاني محمد نافيد بالمركز الأول، تلاه البوسني محمد الأمين مواليدي، ثم الماليزي أحمد عقيل بن أحمد شكري ثالثا.

وقال مفتي قرغيزيا ضمير راكييف، خلال حفل تكريم الفائزين، إن النسخة الأولى شهدت مشاركة متسابقين من 12 دولة، والثانية 16 دولة، والثالثة الحالية 25 دولة.

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