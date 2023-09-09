هيئة الإغاثة الإنسانية التركية تشيد جامعاً شمالي سوريا

شيدت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية "İHH"، جامعاً قرب مجمّع من منازل الطوب للنازحين في منطقة أعزاز بريف محافظة حلب، شمالي سوريا.

وافتتح الجامع للعبادة بمراسم حضرها مدنيون ومسؤولون من الإغاثة التركية، وشهدت تلاوة الأدعية ونحر القرابين.

وأطاق على الجامع، الذي شيّد بأموال المتبرعين، اسم الراحل "أحمد صاري قورت" (1960-2019)، العضو السابق للمجلس الإداري في "İHH"، والذي كان بين الشخصيات الرائدة بالمجال الإغاثي بدول عدة أبرزها البوسنة والهرسك وليبيا.

وتواصل "İHH" أنشطتها الإغاثية والإنسانية في شمالي سوريا منذ العام 2011.