تركيا تحيي ذكرى المولد النبوي الشريف

أقيم في عدة ولايات تركية، الثلاثاء، فعاليات احتفالية إحياء لذكرى مولد النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، الذي يصادف اليوم.

ويستقبل الأتراك ذكرى المولد النبوي الشريف، في المساجد، بقراءة القرآن الكريم وتبادل التهاني والتبريكات بين الأصدقاء والأحباء، وبقراءة أو سماع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والدّعاء والتضرع إلى الله.

وفي إطار هذه الفعاليات أحيت كبرى مساجد إسطنبول المولد النبوي، وشارك العديد من المواطنين بينهم أطفال ونساء، في الاحتفالات بهذه المناسبة، حيث امتلأت المساجد بالمصلين، بحسب وكالة الأناضول.

وعاش الحضور في مساجد أيا صوفيا والفاتح والسلطان أيوب والسليمانية، نفحات إيمانية من خلال صلوات أدوها وأدعية رددوها بهذه المناسبة.

كما شهدت معظم المساجد في كافة الولايات التركية إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، بفعاليات مماثلة.