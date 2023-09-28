قطر تنظم مؤتمراً دولياً لمواجهة خطر معاداة الإسلام

سعياً لمواجهة الأبعاد المعقدة والمتعددة للتحيز ضد المسلمين والإسلام، ينعقد في جامعة جورجتاون في قطر مؤتمر "التاريخ العالمي وممارسات الإسلاموفوبيا" الذي ينطلق يوم السبت 30 سبتمبر.

ستشارك الأصوات البارزة المناهضة للإسلاموفوبيا، ومن بينها العلماء والناشطون وصانعو السياسات والصحفيون، في حوارات ثاقبة تطرح أسئلة انتقادية، واستكشاف الجذور الفكرية للإسلاموفوبيا. وسيقدم المشاركون أيضًا ردودًا لمواجهة المشاعر المعادية للإسلام المستمرة عبر المنصات العامة الرئيسية حول العالم.

وسيقوم سعادة السفير إبراهيم رسول Ebrahim Rasool، مؤسس مؤسسة العالم للجميع World for All Foundation، بتوضيح تحديات هذا الوباء المعاصر في خطاب رئيسي. وسينضم إليه في مناقشة مائدة مستديرة رفيعة المستوى في وقت لاحق من المؤتمر سعادة السفير الدكتور خالد فهد الخاطر، مدير تخطيط السياسات بوزارة الخارجية لدولة قطر، الذي قال: "كجزء من أجندة سياستها الخارجية تقوم وزارة الخارجية حاليًا بسلسلة من المبادرات لمكافحة العنصرية، بما في ذلك الإسلاموفوبيا. وفي هذا الإطار، نرحب بهذا المؤتمر باعتباره تدخلا في الوقت المناسب للفت انتباه العالم إلى هذه القضية الحاسمة".

ومن بين المتحدثين المشاركين المنظرة السياسية آن نورتون، الأستاذة في جامعة بنسلفانيا، ومؤلفة كتاب " حول المسألة الإسلامية" لعام 2013، بالإضافة إلى الدكتور سلمان سيد، أستاذ البلاغة والفكر التحرري من الاستعمار في جامعة ليدز. الدكتور سيد هو أحد رواد الدراسات الإسلامية النقدية والمحرر المؤسس لمجلة ReOrient : مجلة الدراسات الإسلامية النقدية.

وفي جلسات نقاش أخرى في اليوم الأول، سوف يتتبع المتحدثون الجذور الاستعمارية لكراهية الإسلام وارتباطها بالعنصرية والتمييز. وفي اليوم الثاني، سيتناول المتحدثون المواقف والوصمات المعادية للإسلام التي ظهرت خلال استضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022، فضلاً عن عولمة الإسلاموفوبيا كأثر متبقي لـ "الحرب على الإرهاب".

مؤتمر جورجتاون في قطر سيكون حدثًا محفزًا وتحويليًا فكريًا، ويعزز فهمًا أعمق للقضية المعقدة المتمثلة في كراهية الإسلام والمساهمة بشكل إيجابي في التوصل إلى حلول ذات معنى. إن حضور السفير إبراهيم رسول والعديد من الباحثين والممارسين المؤثرين يؤكد على الدور الهام للحوار في مواجهة التحديات العالمية بشكل جماعي.

وسيركز المؤتمر بشكل خاص على معالجة ظاهرة الإسلاموفوبيا في الجامعات. وإلى جانب المناقشات الرئيسية، ستكون هناك ورش عمل تفاعلية يمكن فيها للطلاب وأفراد المجتمع التفاعل مع الناشطين والفنانين الذين هم في طليعة مكافحة الإسلاموفوبيا. سيتناول المنتدى الذي يقوده الطلاب، بالتنسيق مع شؤون الطلاب في جامعة جورجتاون في قطر والأندية الطلابية ذات الصلة، ما كانت الجامعات تفعله وما ينبغي أن تستمر في فعله، لمكافحة الإسلاموفوبيا وتأثيرها على حرمها الجامعي.

شارك في التنظيم أعضاء هيئة التدريس بجامعة جورجتاون في قطر الدكتور فرات أوروك والدكتورة كارين فالتر والدكتور عبد الله العريان، ويستمر المؤتمر حتى الأحد 1 أكتوبر 2023 في فندق فور سيزونز الدوحة.

عن حوارات

تجمع سلسلة مؤتمرات حوارات Hiwaraat في جامعة جورجتاون في قطر بين الباحثين والخبراء والجمهور لاستكشاف التحديات العالمية المشتركة من أجل خلق مستقبل أفضل من خلال الحوار والمناقشة. يقدم كل مؤتمر في السلسلة مساحة شاملة تشجع المشاركة المجتمعية وخلق المعرفة والبحث عن حلول مبتكرة للتحديات الحالية والمستقبلية.

نبذة عن جامعة جورجتاون في قطر

تأسست جامعة جورج تاون عام 1789 في واشنطن العاصمة، وهي واحدة من المؤسسات الأكاديمية والبحثية الرائدة في العالم. تسعى جامعة جورجتاون في قطر ، التي تأسست عام 2005 بالشراكة مع مؤسسة قطر، إلى البناء على السمعة العالمية للجامعة من خلال التعليم والبحث والخدمات. مستوحاة من مهمة الجامعة المتمثلة في تعزيز التفاهم الفكري والأخلاقي والروحي، تهدف جامعة جورجتاون في قطر إلى تطوير المعرفة وتزويد الطلاب والمجتمع بتجربة تعليمية شاملة تنتج مواطنين عالميين ملتزمين بخدمة الإنسانية.