إقامة صلاة الغائب على ضحايا الفلسطينيين في مساجد تركيا

أدى المصلون في مدن تركيا صلاة الغائب على أرواح الفلسطينيين ضحايا الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، بعد صلاة الجمعة اليوم.

وفي ولاية إزمير (غرب)، وقف المصلون بعد أداء صلاة الجمعة في جامع "يالي" في صلاة الغائب على أرواح الفلسطينيين.

وفي كلمة بعد الصلاة، دعا أوغور بيرق، رئيس منصة منظمات المجتمع المدني بإزمير، المجتمع الدولي لإدانة الهجوم الإسرائيلي على الفلسطينيين.

وقال: "من الضروري فتح ممر مساعدات إنساني للملايين من إخوتنا المحاصرين في قطاع غزة".

وأضاف: "من واجبنا جميعا دعم حرية المسجد الأقصى والقدس وفلسطين، ودعم كافة الأعمال لإنهاء الظلم الصهيوني وإنهاء الاحتلال".

كما شهدت مساجد مدن تركية أخرى في إسطنبول وصقاريا ومانيسا ودنيزلي وأوشاق وأيدن وأنقرة، إقامة صلاة الغائب على أرواح الفلسطينيين ضحايا الهجمات الإسرائيلية.

وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

ومنذ السبت، أعلنت إسرائيل تشديد الحصار على قطاع غزة وقطع الكهرباء والوقود ومنع إدخال المواد الغذائية والوقود والمساعدات له، فيما طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل، الاثنين، باحترام القانون الدولي الإنساني، والسماح لمنظمته بتأمين المساعدات للاستجابة لحاجات القطاع.