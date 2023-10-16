لتسهيل إجراءات العمرة.. وزير الحج السعودي يجري زيارة رسمية لتركيا

بدأ وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة، زيارة رسمية إلى تركيا اليوم لمتابعة تسهيل إجراءات المعتمرين الأتراك.

وجاء وفق بيان لوزارة الحج السعودية: "يستهل وزير الحج والعمرة توفيق بن فوزان الربيعة اليوم (الاثنين)، زيارته الرسمية إلى تركيا، لرفع الوعي لدى المعتمرين الأتراك، بالخدمات التي تقدمها المملكة، لتسهيل إجراءات قدومهم".

ويلتقي الربيعة خلال زيارته، بعدد من المسؤولين الأتراك، "لمناقشة التسهيلات المقدمة للمعتمرين، وذلك في إطار تحقيق أهداف برامج المملكة 2030، التي تسعى إلى تمكين قدوم المزيد من ضيوف الرحمن"، وفق المصدر ذاته.

وأضاف البيان: "تأتي الزيارة في إطار جهود التواصل الدولي للوزير السعودي، بهدف مد جسور التواصل مع الدول الإسلامية، وتسليط الضوء على المبادرات الرائدة في تطوير أنظمة العمرة، من خلال منصة "نُسك" الإلكترونية، التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة".

وفي سبتمبر/ أيلول 2022، شارك الربيعة، في حفل افتتاح النسخة التركية من منصة "نسك" الرسمية، التي أنشأتها السعودية لزوار العمرة.

وأوضح الوزير السعودي في كلمته خلال الحفل الذي أقيم في إسطنبول آنذاك، أن افتتاح منصة "نسك" باللغة التركية هو "جزء من الجهود المستمرة لتسهيل الخدمات المقدمة لزوار بيت الله الحرام".

وفي مايو/ أيار 2023، طُبقت لأول مرة في تركيا، مبادرة "طريق مكة"، التي تهدف إلى إكمال جميع إجراءات السفر والمناسك للحجاج الأتراك قبل الوصول للمملكة، حيث دُشنت في مطار إسطنبول الدولي أولى الرحلات بحضور رئيس الشؤون الدينية علي أرباش.