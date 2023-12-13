أردوغان يهنئ الطائفة اليهودية بعيد الحانوكا

هنّأ الرئيس رجب طيب أردوغان أبناء الطائفة اليهودية في تركيا بمناسبة عيد الحانوكا (الأنوار).

وفي رسالة نشرها بهذه المناسبة، قال أردوغان: "اليوم، مع تزايد التعصب تجاه المعتقدات والهويات المختلفة في مختلف أنحاء العالم، فإننا نولي أهمية كبيرة لحماية قيمنا هذه من خلال الوقوف ضد جميع أنواع التمييز".

وأشار أردوغان إلى أن مفهوم التسامح الذي يرفض كافة أنواع التمييز على أساس اللغة والمعتقد والعرق، يعد من أثمن الموروثات التي خلفها التاريخ والحضارة العريقة.

وشدد الرئيس التركي: "ستظل حرية جميع مواطنينا في ممارسة معتقداتهم تحت ضمانة دولتنا اليوم وغدًا، كما كانت بالأمس".

وأضاف: "أهنئ مواطنينا اليهود، الذين هم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا، بعيد حانوكا وأتمنى لهم الرفاهية".

و"حانوكا" هو "عيد يحتفل به اليهود لمدة 8 أيام ابتداءً من 25 من شهر كيسليف حسب التقويم العبري، ويتراوح موعده حسب التقويم الميلادي بين الأسبوع الأخير من نوفمبر/تشرين ثاني والأسبوع الأخير من ديسمبر/كانون أول، ويمتنع فيه اليهود عن الحداد والتعبير عن الحزن.