انطلاق المنتدى الإسلامي العالمي التاسع عشر في موسكو

وقع مركز البحوث الإسلامية (ISAM) التركي بروتوكول تعاون مع المعهد الإسلامي الروسي في العاصمة الروسية موسكو.

جاء ذلك في مراسم أقيمت على هامش المنتدى الإسلامي العالمي التاسع عشر الذي انطلق، الأربعاء، في موسكو.

ووقع بروتوكول التعاون باسم "إسام" رئيسه مرتضى بدر.

وينص بروتوكول التعاون على نشر "الموسوعة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ" المترجمة إلى اللغة الروسية في مركز "إسام"، عبر الفضاء الإلكتروني، إلى جانب طباعتها في روسيا.

وطبعت "الموسوعة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ" في تركيا عام 2019، وهي مكوّنة من 8 مجلدات وتحتوي على المبادئ العقائدية الأساسية للدين الإسلامي وقواعد الأخلاق، وعلى الشخصيات والمؤسسات البارزة بالتاريخ الإسلامي، إضافة إلى مواضيع ومفاهيم أساسية في الحضارة والثقافة الإسلامية.