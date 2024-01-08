تركيا والسعودية توقعان بروتوكول الحج لعام 2024

وقع رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، الأحد، بروتوكول الحج لعام 2024، مع وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة، في مدينة جدة.

وأوضحت رئاسة الشؤون الدينية في بيان، أن أرباش، يتواجد حاليا في جدة السعودية، رفقة وفد رسمي، بغية التشاور حول ملف تنظيم الحج.

وأضاف البيان، أن أرباش، التقى وزير الحج والعمرة السعودي، وبحث معه الخدمات التي ستقدم للحجاج الأتراك خلال موسم الحج المقبل.

وطلب أرباش، خلال اللقاء تحديث حصة تركيا من الحجاج، وزيادتها بما يتناسب مع عدد سكانها.

من جانبه، أعرب الوزير السعودي عن ارتياحه لاستعدادات تركيا المبكرة لموسم الحج 2024.

وذكر أن السعودية تبذل جهودا لزيادة أعداد الحجاج والمعتمرين في الأعوام المقبلة.

وفي منشور على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي، أعلن أرباش، أن حصة تركيا من الحجاج في 2024 تم تحديدها بـ 83 ألفًا و430.