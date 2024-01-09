الشرطة النيويوركية تكتشف أنفاقا سرية تحت كنيس يهودي

اكتشفت الشرطة الأمريكية أنفاقا سرية تحت كنيس يهودي في مدينة نيويورك، وألقت القبض على عدد أعضاء حركة "حباد" اليهودية داخل الكنيس.

ونقلت وسائل إعلام محلية أن عناصر الشرطة اكتشفت الأنفاق خلال مداهمتها الكنيس الواقع في منطقة بروكلين في نيويورك.

وأشارت إلى توقيف عدد من الأشخاص الذين قاوموا الشرطة وطلاب الكنيس الذين حاولوا الهروب عبر الأنفاق.

وذكرت حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، أن الأنفاق حفرت بغرض العبادة سرا خلال فترة جائحة كورونا أو دخول النساء للمكان خلسة.

كما انتشرت مقاطع مصورة للأنفاق على حسابات التواصل الاجتماعي تظهر أسرة قديمة وأغطية خشبية في بعض أقسام أنفاق يجري العمل على حفرها.

وتواصل الشرطة الأمريكية عمليات التحقيق في الحادث.