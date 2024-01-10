وزارة الحج والعمرة السعودية توقع اتفاقيات مع رؤساء بعثات الحج الدولية

ضمن فعاليات مؤتمر العمرة والحج المنعقد بالمملكة العربية السعودية، أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية توقيع عدد من اتفاقيات شؤون الحجاج استعدادا لموسم الحج المقبل.

وأفادت الوزارة عبر حسابها بمنصة "إكس"، بأنه "تم توقيع عدد من اتفاقيات شؤون الحجاج مع رؤساء بعثات الحج الدولية، ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة في إطار الاستعداد المبكّر لموسم الحج"، دون تفاصيل أكثر.

ويختتم المؤتمر غدا الخميس 11 يناير/كانون ثان الجاري، وقد شهد منذ انطلاقه الإثنين استعراض جهود السعودية في رفع وتحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وفي يوليو/ تموز 2023، أعلنت السعودية أن إجمالي عدد حجاج العام الأول دون قيود منذ جائحة كورونا، سجل أكثر من 1.8 مليون حاج بينهم ما يفوق 184 ألفا من الداخل من 150 دولة.

وآنذاك اختتم موسم الحج 1444 هجرية (2023)، الذي استمر ستة أيام بإعلان المملكة عن أول تنظيم مبكر لإجراءات الحج في تاريخ المملكة، على أن يبدأ مع موسم 2024 المقبل بعد شهور قليلة هذا العام.