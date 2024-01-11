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إحياء "ليلة الرغائب" في مساجد إسطنبول

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 11.01.2024 22:04
آخر تحديث في 11.01.2024 22:13
مساجد مدينة إسطنبول تحيي ليلة الرغائب التي توافق أول ليلة جمعة من شهر رجب وفق التقويم الهجري صورة: الأناضول مساجد مدينة إسطنبول تحيي "ليلة الرغائب" التي توافق أول ليلة جمعة من شهر رجب وفق التقويم الهجري (صورة: الأناضول)

شهدت مساجد مدينة إسطنبول، الخميس، فعاليات بمناسبة حلول "ليلة الرغائب" التي توافق أول ليلة جمعة من شهر رجب كل عام وفق التقويم الهجري.

وأحيا المسلمون في مساجد السلطان أحمد، وآيا صوفيا، وأيوب سلطان، والسليمانية، والفاتح، وتشاملجا الكبير، وتقسيم، الليلة عبر تلاوة القرآن والصلاة والدعاء والذكر وترديد أناشيد دينية.

و"ليلة الرغائب" يطلق عليها الأتراك اسم "ليلة قنديل" (الشمع) ويحتفلون بها سنويا في ليلة الجمعة الأولى من شهر رجب.

وعلقت لافتات "المحيا" بين مآذن المساجد، للترحيب بليلة الرغائب، وهو تقليد متبع منذ عهد الدولة العثمانية.

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