إحياء "ليلة الرغائب" في مساجد إسطنبول

شهدت مساجد مدينة إسطنبول، الخميس، فعاليات بمناسبة حلول "ليلة الرغائب" التي توافق أول ليلة جمعة من شهر رجب كل عام وفق التقويم الهجري.

وأحيا المسلمون في مساجد السلطان أحمد، وآيا صوفيا، وأيوب سلطان، والسليمانية، والفاتح، وتشاملجا الكبير، وتقسيم، الليلة عبر تلاوة القرآن والصلاة والدعاء والذكر وترديد أناشيد دينية.

و"ليلة الرغائب" يطلق عليها الأتراك اسم "ليلة قنديل" (الشمع) ويحتفلون بها سنويا في ليلة الجمعة الأولى من شهر رجب.

وعلقت لافتات "المحيا" بين مآذن المساجد، للترحيب بليلة الرغائب، وهو تقليد متبع منذ عهد الدولة العثمانية.