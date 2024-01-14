تركيا.. مسجد بقبة زجاجية ومئذنة "صديقة للطيور"

يجذب مسجد "أقجا قوجة" بولاية قوجة إيلي شمال غربي تركيا الأنظار بتصميمه العصري، سيما قبته الزجاجية ومئذنته الشبيهة بالمنارة، التي تضم فتحات لتعشيش الطيور.

المسجد الذي يقع في مدينة "قره مُرسل" الساحلية بالولاية، بات أحد أبرز مساجد المنطقة بتصميمه المميز.

ويضم حائط المسجد من جهة القبلة أقساما زجاجية كبيرة للاستفادة من ضوء النهار بأقصى قدر ممكن، كما توفر اطلالة على جبال صامانلي.

المهندس المعماري إبراهيم توركري، الذي تولى تصميم المسجد، وهو دكتور بكلية الهندسة المعمارية بجامعة غبزة التقنية، لفت إلى أنه حرص على جعل جدار القبلة ذو مساحات شفافة قدر المستطاع، فضلا عن القبة الزجاجية، للاستفادة من ضوء النهار وبالتالي التوفير في استهلاك الطاقة أيضا.

وأشار توركري، في حديث لوكالة الأناضول، إلى أن "تصميم المئذنة يحاكي المنارة نظرا لكون المدينة ساحلية".

ونوه المهندس المعماري إلى أن المئذنة فيها فتحات لتعشيش الطيور، وتم تصميمها بهذا الشكل انطلاقا من أنه "لدينا مسؤولية تجاه المخلوقات التي تعيش في السماء".

وأوضح أن المسجد مع المساحات المكشوفة، يتسع لنحو ألفي مصل.