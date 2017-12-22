تريم بصدد تولي تدريب غلطة سراي للمرة الرابعة

قال نادي غلطة سراي المنافس في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم إن فاتح تريم اقترب من العودة لتدريب الفريق للمرة الرابعة بعد إقالة الكرواتي ايجور تيودور يوم الاثنين الماضي.

وقاد تريم غلطة سراي والمنتخب التركي ثلاث مرات، وترك منتخب بلاده في يوليو/ تموز الماضي بعد تورطه في مشاجرة.

وفي الدوري المحلي يحتل غلطة سراي، الفائز بالدوري 20 مرة وكأس الاتحاد الأوروبي في 2000، المركز الثاني بفارق الأهداف خلف فنربهتشه بعد خسارته للمرة الرابعة هذا الموسم في الأسبوع الماضي.

وأعلن غلطة سراي عن المفاوضات مع تريم في بورصة إسطنبول أمس الخميس. وقالت وكالة دوجان للأنباء إنه من المتوقع أن يوقع تريم قريباً على العقد ويتولى قيادة الفريق في مباراة بالدوري مطلع الأسبوع المقبل.

وتولى تريم، البالغ من العمر 64 عاماً، والذي سبق له قيادة ميلانو وفيورنتينا الإيطاليين، تدريب غلطة سراي ما بين 1996 و2000 وما بين 2002 و2004 وبعد ذلك من 2011 حتى 2013.

وقاد تريم منتخب تركيا إلى الدور قبل النهائي لبطولة أوروبا 2008 في فترته الثانية مع المنتخب.

وتعرض المدرب السابق تيودور الذي تولى تدريب غلطة سراي خلال الموسم الماضي لانتقادات شديدة بعدما خسر الفريق موقعه في صدارة الدوري، علماً أنه كان متفوقاً بفارق ثماني نقاط عن أقرب المنافسين.