أنطاليا سبور يحقق انتصاره الرابع في الدوري التركي

حقق فريق أنطاليا سبور، الجمعة، انتصاره الرابع في الموسم الحالي للدوري التركي لكرة القدم.

وتغلب أنطاليا سبور على ضيفه ألانيا سبور بثلاثة أهداف لهدف ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة للمسابقة المحلية.

بادر ألانيا سبور بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة الـ 22 عن طريق فاجنر لوف، إلا أنه بعدها بعشر دقائق أدرك أنطاليا سبور التعادل عبر إيمري جورال.

ومع حلول الدقيقة الـ 51 أضاف أنطاليا سبور صاحب الأرض والجمهور الهدف الثاني عن طريق الألماني دينيز قداح.

وبحث لاعبو ألانيا سبور عن فرصة تسجيل التعادل، إلا أن جورال سجل الهدف الثاني له في اللقاء والثالث لفريقه في الدقيقة الـ 84.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد أنطاليا سبور إلى 17 نقطة في المركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد ألانيا سبور عند 18 نقطة في المركز الثالث عشر.

ويتصدر فريق باشاك شهير، ترتيب المسابقة برصيد 33 نقطة بفارق نقطة عن فنربهتشه.