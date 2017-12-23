برشلونة يكتسح الريال بثلاثية ويحسم "كلاسيكو الأرض"

حسم فريق برشلونة، اليوم السبت، "كلاسيكو الأرض" لصالحه بعدما اكتسح مضيفه ريال مدريد بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة السابعة عشرة للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

وبهذا بالفوز، ارتفع رصيد برشلونة إلى 45 نقطة محلقًا إلى القمة، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 31 نقطة في المركز الرابع.

وجاءت بداية المباراة سريعة من جانب لاعبي الفريقين حيث تبادلا الهجمات، وألغى حكم اللقاء هدفًا لريال مدريد في الدقيقة الثانية عن طريق البرتغالي كريستيانو رونالدو لسقوطه في مصيدة التسلل.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين طوال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، وأحكم لاعبو برشلونة قبضتهم على وسط الملعب، في ظل غياب تام من جانب لاعبي الريال اللذين مال أداؤهم للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة.

ومع حلول الدقيقة الـ 54 بادر برشلونة بتسجيل هدف التقدم عن طريق الأورغوياني لويس سواريز عندما تهيأت له الكرة داخل منطقة الجزاء سددها قوية في الشباك.

واستمر الضغط الكتالوني، ففي الدقيقة الـ 63 أشهر حكم اللقاء بطاقة حمراء مباشرة في وجه داني كارفاخال لحرمانه الفريق المنافس من فرصة هدف عندما تعمد لمس الكرة بيده.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء نفذها الأرجنتيني ليونيل ميسي في المرمى مسجلًا الهدف الثاني للفريق الكتالوني في الدقيقة الـ 64.

اضطر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للريال إلى إجراء تغييرات هجومية بنزول الثنائي الويلزي غاريث بيل وماركو اسينسيو.

وفي آخر ثانية من اللقاء وتحديدًا في الدقيقة الـ 93 أحرز برشلونة الهدف الثالث، والذي سجله أليكس فيدال، لتنتهي المباراة بفوز الفريق بثلاثة أهداف نظيفة.