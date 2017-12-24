تونس تعلق رحلات طيران الإمارات بسبب إجراء يستهدف التونسيات

أعلن مصدر رسمي تونسي، مساء الأحد، أن بلاده علقت رحلات طيران الإمارات بسبب إجراء استهدف منع التونسيات من ركوب طيران الإمارات.

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إن تأخير مسافرات تونسيات من التوجه إلى الإمارات على متن رحلة تابعة لشركة طيران الإمارات (حكومية) سببه "معلومة أمنية".

ويأتي ذلك في أول رد رسمي من جانب الحكومة الإماراتية، على الواقعة التي جرت صباح الجمعة الماضية، فيما لم يقدم الوزير أية توضيحات إضافية عن طبيعة تلك المعلومة.

وكانت شركة الطيران الإماراتية المملوكة لحكومة دبي، منعت تونسيات باستثناء الحاصلات على الإقامة أو صاحبات جوازات السفر الدبلوماسية من السفر على متن طائرتها المتجهة من مطار تونس قرطاج الدولي إلى دبي، دون إبداء أسباب ذلك.

وأضاف "قرقاش" في تغريدة نشرها في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "تواصلنا مع الإخوة في تونس حول معلومة أمنية فرضت إجراءات محددة وظرفية".

وزاد الوزير الإماراتي: "لنتفادى معا محاولات التأويل والمغالطة"، مضيفا "نقدر المرأة التونسية ونحترمها ونثمن تجربتها الرائدة، ونعتبرها صمام الأمان".

وتقدمت وزارة الخارجية التونسية أمس السبت باستفسار وطلب توضيحات بخصوص الإجراء المتعلق بمنع التونسيات من السفر إلى وعبر الإمارات.

وذكرت الوزارة التونسية عبر بيان لها: "تم مساء (الجمعة) مقابلة سفير دولة الإمارات بتونس (في مقر الوزارة)، للاستفسار وطلب توضيحات بشأن هذا الإجراء".

وأثار منع مسافرات تونسيات من التوجه إلى الإمارات، جدلاً واسعاً في تونس، رغم التراجع عن هذا الإجراء المفاجئ في وقت لاحق.

موجة الجدل انتقلت من وسائل الإعلام المحلية التونسية إلى مواقع التواصل الاجتماعي وجمعيات حقوقية.

وتراجعت الشركة الإماراتية المملوكة بالكامل لحكومة دبي، عن قرارها وسمحت للتونسيات الممنوعات بالسفر على متن الرحلة، وفق ما ذكرته وكالة "تونس إفريقيا للأنباء" الرسمية.

وقالت شركة طيران الإمارات، إن "كل الرعايا التونسيين المسافرين على متن رحلتنا المتجهة من تونس لدبي تم قبولهم، بشرط حيازتهم تأشيرة صالحة إلى مكان وجهتهم النهائية، أو في حال كانوا متجهين إلى الإمارات في رحلة ترانزيت، وهم في هذه الحالة ليسوا بحاجة إلى تأشيرة".

من جهتها، أصدرت منظمات حقوقية تونسية مساء السبت، بيانا أدانت فيه الإجراءات الإماراتية التي رأت فيها "تمييزا وعنصرية" معتبرة إياها انتهاكاً لحقوق المرأة في تونس.