غلاطة سراي يستعيد صحوته مع مدربه الجديد بالدوري التركي لكرة القدم

استعاد فريق غلاطة سراي، الأحد، ذاكرة انتصاراته في الموسم الحالي للدوري التركي لكرة القدم.

وتغلب غلاطة سراي، على ضيفه غوزتبه بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الـ 17 للمسابقة المحلية.

باغت غوزتبه، المنافس بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء عن طريق المقدوني أديس جاهوفيتش.

وأدرك بعدها غلاطة سراي، التعادل في الدقيقة 19 عن طريق لاعب الرأس الأخضر غاري رودريغيز، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وأضاف غلاطة سراي الهدف الثاني عن طريق ياسين أوزتكين، في الدقيقة 53 قبل أن يسجل البرازيلي مايكون الهدف الثالث في الدقيقة 70.

وكان آخر انتصار حققه غلاطة سراي، في الجولة الخامسة عشر على حساب بلدية أكهيصار سبور، بأربعة أهداف لهدفين.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد غلاطة سراي إلى 35 نقطة ويصعد إلى الوصافة بفارق نقطة خلف باشاك شهير، بينما تجمد رصيد غوزتبه عند 30 نقطة في المركز السادس.