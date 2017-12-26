قطر تشارك في بطولة العالم للشطرنج الخاطف بالسعودية

بعد أن أعلن الاتحاد القطري للشطرنج، يوم الأحد الماضي، تعذر مشاركة بلاده في بطولة العالم للشطرنج الخاطف بالسعودية بسبب "اشتراط اللجنة المنظمة للبطولة على لاعبي المنتخب عدم رفعهم علم قطر خلال المنافسات"، أكد الاتحاد، أمس الاثنين، مشاركته في البطولة، بعد استجابة الرياض لشروطه، حسب بيان رسمي.

وقال الاتحاد القطري، في بيان، إنه قرر المشاركة في منافسات بطولة العالم للشطرنج الخاطف فقط يومي 29 و 30 ديسمبر لعدم التمكن من المشاركة في منافسات الشطرنج السريع التي تنطلق الثلاثاء، حسب وكالة الأنباء القطرية.

وأوضح أنه سيشارك بالبطولة بعد أن زالت الأسباب التي دعته للاعتذار ورفض الاتحاد الدولي لطلب الدولة المستضيفة (السعودية) بعدم رفع العلم القطري وضمانها بإصدار التأشيرات للاعبين القطريين في المطار.

وأضاف البيان إن الاتحاد القطري تلقى الاثنين رسالة إلكترونية من الاتحاد الدولي بأن التأشيرات ستكون جاهزة عند الوصول إلى مطار الرياض الدولي، مستفسرا عن موعد الرحلات ليتسنى للسلطات السعودية اتخاذ اللازم .وأكد أن قطر دأبت دائما على فصل الرياضة عن السياسة إيمانا منها بأن الرياضة تجمع الشعوب ولا تفرقها.

ويبحث نحو 300 لاعب ولاعبة من 70 دولة ابتداء من اليوم الثلاثاء حتى 30 ديسمبر عن ألقاب بطولة الملك سلمان للشطرنج السريع والخاطف.

البطولة تنظمها الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع الاتحادين الدولي والسعودي للشطرنج في مركز أبسك للمؤتمرات والمعارض بمدينة الرياض.