بعد تغلبه على عثمانلي سبور.. بشيكطاش يقترب من التأهل إلى ربع نهائي كأس تركيا

اقترب فريق بشيكطاش، اليوم الخميس، خطوة من التأهل إلى دور الثمانية (ربع النهائي) لبطولة كأس تركيا لكرة القدم.

وتغلب بشيكطاش على ضيفه عثمانلي سبور بأربعة أهداف لهدف في ذهاب دور الـ16 (ثمن النهائي) للبطولة.

وأنهى بشيكطاش الشوط الأول لصالحه متقدماً بهدفين نظيفين سجلهما البوسني افديجا فرسالجيفيتش بالخطأ في مرماه، والإسباني ألفارو نيغريدو في الدقيقتين الـ 15 و36.

وأضاف جنك طوسون الهدف الثالث في الدقيقة الـ 50، قبل أن يقلص عثمانلي سبور النتيجة بتسجيله للهدف الأول في الدقيقة الـ 72 عبر الفرنسي سوليمان دوكارا.

وشهدت الدقيقة الـ 89 طردا مباشرا لأنيل كاريار، ليلعب عثمانلي سبور الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.

وبعدها بدقيقة أحرز البرتغالي ريكاردو كواريزما الهدف الرابع لبشيكطاش.

بذلك، يكفي بشيكطاش التعادل أو الفوز بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق ثلاثة أهداف بشرط أن تكون أكثر من 4-1، أو الهزيمة بفارق هدفين للتأهل إلى ربع النهائي.