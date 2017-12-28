مدرب تركي يتولى مهمة تدريب نادي الغرافة القطري

دون سابق إنذار، أقال نادي الغرافة القطري مدربه الفرنسي جان فرنانديز اليوم الخميس بشكل مفاجىء وعين مكانه التركي بولند اويغون المدرب السابق لأم صلال.

رئيس جهاز الكرة في الغرافة، محمود الغزال، قال إن انهاء التعاقد مع فرنانديز "تم بصورة مرضية لكلا الطرفين".

وقال في تصريحات للموقع الرسمي للنادي إن الغرافة "وجه الشكر لمدربه السابق على الفترة التي أمضاها معنا مقدرين جهوده الطيبة".

وكان فرنانديز قد بدأ مهمة تدريب الغرافة مع انطلاق الموسم الحالي قادما من الخور.

وأشار الغزال الى ان التركي بولند اويغون، خليفة فرنانديز، سيصل الى الدوحة السبت المقبل للاشراف على الفريق في دور الاياب من الدوري والذي ينطلق في 11 كامنون الثاني/يناير.

هذا وقد سبق للمدرب بولند أن عمل في عالم كرة القدم القطرية اذ أشرف على فريق أم صلال لاكثر من ثلاثة اعوام قبل أن يقال من منصبه منتصف الموسم الماضي.