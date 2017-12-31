المصري محمد صلاح أفضل لاعب عربي لعام 2017

توّج لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي، اليوم الأحد، بجائزة أفضل لاعب عربي لعام 2017.



ووفقًا للصفحة الرسمية للاتحاد العربي للصحافة الرياضية بموقع "فيسبوك": " تَوّج نحو 100 إعلامي رياضي من مجموع الدول العربية، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب كرة قدم عربي لعام 2017".



وأضاف البيان: "جاء ذلك من خلال الاستفتاء الأضخم الذي دعا إليه الاتحاد العربي للصحافة الرياضية، وعرف مشاركة ما يقرب عن مائة إعلامي من كافة اللجان والجمعيات والروابط المنخرطة داخل الاتحاد".



وتفوق صلاح على الثنائي السوري عمر السوما وعمر خربين.

ومحمد صلاح، 25 عاما، من أبرز لاعبي العالم، وقاد منتخب مصر للصعود إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت بالغابون مطلع العام الحالي بعد غياب 3 دورات متتالية، كما قاد "الفراعنة" للصعود إلى بطولة كأس العالم التي تستضيفها روسيا الصيف المقبل بعد غياب دام 28 عامًا.

كما أنه يحتل المركز الثاني حاليًا في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي (البريمرليغ) برصيد 17 هدفًا بفارق هدف وحيد خلف هاري كين.