برشلونة يفتتح العام الجديد بمواجهة مع سلتا فيغو

يبدأ برشلونة العام الجديد من معقل سلتا فيغو، حيث يحل الخميس في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس اسبانيا التي توج بلقبها في المواسم الثلاثة السابقة.

وأنهى برشلونة عام 2017 بأفضل طريقة ممكنة، وذلك من خلال الفوز على غريمه ريال مدريد بثلاثية نظيفة في معقله "سانتياغو برنابيو" في المرحلة السابعة عشرة من الدوري المحلي الذي يتصدره بفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه، الممثل الآخر للعاصمة أتلتيكو مدريد.

ويأمل فريق المدرب أرنستو فالفيردي في أن يبدأ سنة 2018 من حيث أنهى 2017، إلا ان المهمة لن تكون سهلة أمام سلتا فيغو الذي أجبر عملاق كاتالونيا على الاكتفاء بالتعادل على أرضه 2-2 في آخر لقاء بين الفريقين في الدوري المحلي مطلع كانون الأول/ ديسمبر.

وفي مقابلة أجراها في اليوم الأول من العام الجديد مع وسائل الاعلام الخاصة بالنادي الكاتالوني، كشف فالفيردي أن "هذا الفريق يدرك تماما ما عليه فعله"، معتبراً أن هناك أسلوب لعب يجب تطبيقه على الدوام و"اللاعبون هنا يحبون المنافسة والفوز كثيراً".

وأشار فالفيردي إلى أن الفوز الذي حققه فريقه في "سانتياغو برنابيو" كان "رائعاً حقاً بالنسبة لنا بسبب النتيجة، وبسبب الشعور الذي خالجنا بسببه. أنهينا العام بشكل جيد جداً، وأمضينا ميلاداً جيداً".

وأعرب عن سعادته بعودة الفرنسي عثمان ديمبيلي الى الفريق، بعد تعافيه من إصابة تعرض لها بعد ثلاث مباريات فقط بقميص النادي الكاتالوني الذي انتقل اليه الصيف المنصرم من بوروسيا دورتموند الألماني، في صفقة قد تصل الى 145 مليون يورو بعد اضافة المكافآت المرتبطة بالنتائج، وأتت بعد أسابيع من انتقال النجم البرازيلي نيمار الى باريس سان جرمان الفرنسي مقابل 222 مليونا.

ويعاود برشلونة نشاطه في الدوري الأحد على أرضه ضد ليفانتي حيث سيحاول الحفاظ أقله على الفارق الحالي الذي يفصله عن أقرب ملاحقيه.

ويخوض برشلونة لقاء الإياب من الدور ثمن النهائي الخميس المقبل على ملعبه قبل أن يحل بعدها بأربعة أيام ضيفاً على ريال سوسييداد في الدوري، علماً بأن طريق النادي الكاتالوني ممهدة على الورق في المراحل المقبلة وسينتظر حتى الرابع من آذار/ مارس لخوض الاختبار الجدي التالي عندما يستضيف أتلتيكو مدريد.