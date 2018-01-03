أتالانتا يطيح بنابولي في عقر داره ويبلغ نصف نهائي كأس إيطاليا

خرج نابولي متصدر الدوري المحلي في إيطاليا من الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ايطاليا بخسارته على ملعبه ساو باولو أمام أتالانتا 1-2 الثلاثاء.

وسجل هدفي أتالانتا الذي يحتل مركزاً وسطاً في الدوري المحلي كل من تيموثي كاتاني (50) واليخاندرو غوميز (81)، وللخاسر البلجيكي دريس مرتينز (84) بعد نزوله بديلاً لخوسيه ماريا كاليخون في الدقيقة 56.

وكان نابولي بلغ الدور نصف النهائي الموسم الماضي، إلا أنه خسر أمام يوفنتوس 4-5 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، علماً ان نادي السيدة العجوز أحرز اللقب بفوزه في النهائي على لاتسيو 1-صفر.

وتقام المباراة الأخيرة في هذا الدور الأربعاء بين يوفنتوس وجاره تورينو على أن يقابل الفائز منهما أتالانتا.

وكان ميلان ولاتسيو ضمنا بلوغ نصف النهائي الأسبوع الماضي بفوزهما على انترميلان وفيورنتينا توالياً.