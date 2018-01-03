صلاح وأوبايانغ وماني يتنافسون على لقب الأفضل إفريقيا لعام 2017

تتجه أنظار الجماهير، مساء الخميس، صوب العاصمة الغانية أكرا لمتابعة جوائز الأفضل التي يمنحها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) عن موسم 2016-2017.

ويدخل المصري محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي في منافسة على الجائزة مع زميله في ليفربول السنغالي ساديو ماني والغابوني بيير أوباميانغ المحترف في بوروسيا دورتموند الألماني.

ويعيش صلاح أفضل الفترات في مسيرته الكروية حاليًا إذ ينافس على لقب هداف الدوري الإنجليزي (البريمرليج) هذا الموسم برصيد 17 هدفًا بفارق هدف خلف المتصدر هاري كين مهاجم توتنهام.

وعلى المستوى الدولي، ساهم صلاح بشكل كبير في تأهل الفراعنة لمونديال 2018، والمشاركة في العرس العالمي للمرة الأولى بعد غياب 28 عامًا وتحديدًا منذ عام 1990.

وسيكون ماني منافسًا لصلاح على نيل جائزة أفضل لاعب في القارة السمراء لعام 2017 بعدما قاد منتخب بلاده لبلوغ نهائيات مونديال روسيا 2018.

أما أوباميانغ فهو هداف الدوري الألماني في الموسم الماضي، وأفضل لاعب إفريقي لعام 2015.

وعلى صعيد أفضل مدرب، دخل الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر دائرة المرشحين لنيل الجائزة بعدما تمكن من قيادة الفراعنة للتأهل إلى المونديال الروسي.

وينافس كوبر، الألماني جيرنوت رور المدير الفني لنيجيريا الذي قاد منتخب "النسور" للمونديال الروسي أيضا، إضافة إلى الحسين عموتة المدير الفني للوداد البيضاوي المغربي، الذي قاد الفريق للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

ويتنافس على جائزة أفضل منتخب كل من منتخب مصر بجانب نيجيريا والكاميرون الفائزة بآخر نسخة لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت بالجابون مطلع العام الماضي.

أما جائزة أفضل نادي لهذا الموسم، فدخل النادي الأهلي المصري في دائرة المنافسة مع فريق الوداد البيضاوي المغربي الفائز بدوري الأبطال ومازيمبي الكونغولي الفائز بالكونفيدرالية.

وتتنافس على جائزة أفضل لاعبة النيجيرية أسيسات أوشوالا والجنوب إفريقية كريستينا كجاتلانا والكاميرونية جابرييل أبودي اونجين.

وعلى صعيد أفضل لاعب شاب يتنافس السنغالي كريبين دياتا بجانب الزامبي باتسون داكا والمالي سلام جيدو.

ويتنافس على جائزة منتخب العام للسيدات غانا تحت 20 سنة ونيجيريا تحت 20 سنة وجنوب إفريقيا.