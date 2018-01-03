مانشستر سيتي يواصل التحليق على قمة "البريمرليغ"

واصل فريق مانشستر سيتي حفاظه على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ) والتغريد منفرداً.

وتغلب مانشستر سيتي على ضيفه واتفورد بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين للمسابقة المحلية.

ودخل مانشستر سيتي اللقاء مهاجماً منذ أول دقيقة في رحلة بحث عن هدف مبكر، وهو ما تحقق في الدقيقة الأولى عن طريق رحيم سترلينج.

وجاء الهدف الثاني للسيتي بالنيران الصديقة عن طريق البلجيكي كريستيان كاباسيلي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 13، ليخرج أصحاب الأرض والجمهور متقدمين من شوط المباراة الأول بهدفين نظيفين.

ومع حلول الدقيقة 63 أضاف الأرجنتيني سيرغيو أغويرو الهدف الثالث لمانشستر سيتي.

وتمكن واتفورد من تسجيل هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة 82 عن طريق أندري غراي.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 62 نقطة محافظاً على القمة، بينما تجمد رصيد واتفورد عند 25 نقطة في المركز العاشر.