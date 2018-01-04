دربي لندن ينتهي بتعادل مثير بين أرسنال وتشيلسي

اكتفى فريقا أرسنال وتشيلسي، الأربعاء، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما في ملعب "الإمارات" شمال لندن، ضمن الجولة الثانية والعشرين للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ).

ولم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي سنحت لهم طوال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

وبادر أرسنال بتسجيل التقدم في الدقيقة 63 عن طريق جاك ويلشر، وبعدها بأربع دقائق أدرك تشيلسي التعادل عن طريق البلجيكي ايدين هازارد من ركلة جزاء.

وجاءت الدقيقة 84 لتشهد معها الهدف الثاني لتشيلسي عن طريق الإسباني ماركوس ألونسو.

وبعد أن كانت المباراة في طريقها لتنتهي في مصلحة تشيلسي، جاءت الدقيقة 92 لتشهد معها التعادل لأرسنال عبر الإسباني هيكتور بيليرين.

وبهذا التعادل، ارتفع رصيد أرسنال إلى 39 نقطة في المركز السادس، فيما ارتفع رصيد تشيلسي إلى 46 نقطة في المركز الثالث، حيث يتصدر مانشستر سيتي الترتيب برصيد 62 نقطة.