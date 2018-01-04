يوفينتوس يتأهل للمربع الذهبي بكأس إيطاليا

تأهل فريق يوفينتوس، مساء الأربعاء، إلى المربع الذهبي لبطولة كأس إيطاليا لكرة القدم.

وتغلب يوفينتوس على ضيفه تورينو، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي للبطولة.

وبادر فريق "السيدة العجوز" بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 15 عن طريق البرازيلي دوغلاس كوستا، ليخرج متقدماُ من شوط المباراة الأول بهدف نظيف.

وواصل يوفينتوس، بحثه عن مضاعفة النتيجة، بينما كثف لاعبو تورينو، من هجماتهم في محاولة لإدراك التعادل.

ومع حلول الدقيقة 67 أضاف الكرواتي ماريو ماندجوكيتش الهدف الثاني ليوفينتوس، ليقضي على أحلام تورينو في تحقيق التعادل.

وبهذا، يتأهل يوفينتوس إلى المربع الذهبي للبطولة الشهر المقبل ليصطدم بأتلانتا.