عُمان تهزم الإمارات بركلات الترجيح وتتوج بلقب خليجي 23

أحرز منتخب سلطنة عمان لقب بطولة كأس الخليج الثالثة والعشرين في كرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، بفوزه في النهائي الجمعة على الامارات 5-4 بركلات الترجيح، بعد تعادل المنتخبين سلبا في الوقتين الأصلي والإضافي.

وكان نجم المباراة على استاد جابر الدولي في الكويت، الحارس العماني فايز الرشيدي الذي أنقذ منتخب بلاده في الدقيقة 89 بتصديه لركلة جزاء نفذها الاماراتي عمر عبد الرحمن، وقام بالأمر نفسه في ركلات الترجيح بتصديه للركلة الخامسة التي نفذها عبد الرحمن نفسه، قبل ان يسجل العماني محسن جوهر الركلة الأخيرة لمنتخب بلاده.

وهي المرة الثانية يحرز المنتخب العماني اللقب بعد نسخة عام 2009 التي استضافها على أرضه، بينما فشل المنتخب الاماراتي في إحراز اللقب الخليجي للمرة الثالثة في تاريخه.

وثأر المنتخب العماني من خسارته نهائي 2007 على أرض الامارات، عندما أحرز المنتخب المضيف اللقب (1-صفر).

وحقق المنتخب العماني لقب البطولة على أرضه عام 2009 بفوزه على السعودية بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي أيضا، علما انه خسر نهائيين متتاليين أمام قطر في 2004، والامارات في 2007.

وبلغ منتخب عمان النهائي بفوزه على البحرين 1-صفر في نصف النهائي، بينما تأهلت الامارات على حساب العراق بركلات الترجيح (4-2)، بعد تعادل المنتخبين سلبا في الوقتين الاصلي والاضافي.

وشكل المنتخب العماني الشاب بمعظمه، مفاجأة في هذه البطولة، وأثبت نفسه رقما صعبا وعصيا على منافسين يفوقونه خبرة. وتمكن مدربه الهولندي بيم فيربيك الذي أكمل مطلع السنة عامه الأول مع منتخب السلطنة، من تكوين فريق متجانس يغلب عليه العنصر الشاب ويقوده المخضرم أحمد مبارك "كانو" الذي يخوض البطولة للمرة الثامنة، واختير أفضل لاعب في المباراة مرتين في النسخة الحالية.

وتصدر المنتخب العماني المجموعة الأولى متقدما على المنتخب الاماراتي بفارق نقطة وبرصيد 6 نقاط من انتصارين على الكويت بهدف نظيف، والسعودية بهدفين، مقابل هزيمة في الجولة الاولى تلقاها من المنتخب الإماراتي بهدف مقابل لا شيء.

وباستثناء الشوط الثاني من مواجهة البحرين في الدور نصف النهائي، كان المنتخب العماني الطرف الأفضل في المباريات التي خاضها في البطولة، علما ان خسارته الوحيدة أمام الامارات كانت بركلة جزاء.