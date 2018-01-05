محمد صلاح لأطفال إفريقيا: لا تتوقفوا عن الحلم

فاز مهاجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري محمد صلاح بإكمال ثلاثيته من الجوائز السنوية، من خلال تتويجه بلقب أفضل لاعب أفريقي في الحفل الذي أقيم في العاصمة الغانية أكرا.

ونال مهاجم ليفربول الإنكليزي والمنتخب المصري محمد صلاح الخميس جائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2017، في حفل الجوائز السنوي الذي أقامه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ("كاف") في العاصمة الغانية أكرا، ليصبح أول مصري يتوج بها منذ العام 1983.

وتقدم صلاح على زميله في نادي ليفربول الإنجليزي السنغالي ساديو مانيه، بينما حل ثالثا الغابوني بيار-إيمريك أوباميانغ لاعب بوروسيا دورتموند الألماني الذي كان أفضل لاعب أفريقي لعام 2015. ويخلف الدولي المصري صلاح (25 عاما) الجزائري رياض محرز لاعب ليستر سيتي الإنجليزي، والذي توج بالجائزة العام الماضي.

وشكر صلاح عائلته و"كل من جعل هذا ممكنا"، معتبرا أن الجائزة "كبيرة (...) وشعور مميز بالنسبة إلي في مسيرتي".

وطالب صلاح أطفال القارة الإفريقية بعدم التوقف عن الحلم.

وفي جوائز أخرى، اختير المنتخب المصري أفضل منتخب في إفريقيا لعام 2017، ومدربه الأرجنتيني هيكتور كوبر أفضل مدرب. أما نادي العام فكان الوداد البيضاوي المغربي الذي توج بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الأهلي المصري، ليحرز اللقب للمرة الثانية في تاريخه والأولى منذ العام 1992.

وحاز صلاح على جائزتي هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" لأفضل لاعب أفريقي وأفضل لاعب عربي في الاستفتاء الذي أجراه الاتحاد العربي للصحافة الرياضية، وأكمل صلاح ثلاثيته من الجوائز السنوية، من خلال تتويجه بلقب أفضل لاعب أفريقي في حفل بالعاصمة الغانية أكرا.

ويقدم صلاح أداء مميزا جدا في موسمه الأول مع ليفربول بتسجيله حتى الآن 23 هدفا في جميع المسابقات.

وساهم صلاح بشكل كبير في قيادة منتخب "الفراعنة" في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، والتأهل للمشاركة في المونديال للمرة الأولى منذ 1990. وسجل صلاح هدفين في مباراة حاسمة ضمن التصفيات أمام الكونغو (2-1).

وتألق صلاح الموسم الماضي أيضا مع روما وساهم في قيادته إلى المركز الثاني في ترتيب الدوري بتسجيله 15 هدفا، وقاد منتخب بلاده إلى المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية في الغابون (خسر أمام الكاميرون) مطلع سنة 2017.

وانتقل صلاح مطلع الموسم الحالي إلى ليفربول مقابل 39 مليون جنيه إسترليني، ما جعل منه أغلى لاعب عربي.

ولدى استلامه جائزة "بي بي سي" لأفضل لاعب أفريقي الشهر الماضي، أكد صلاح "أريد أن أكون أفضل لاعب مصري في التاريخ. عندما جئت إلى ليفربول، كنت آمل أن أظهر قدراتي للجميع. سجلت الكثير من الأهداف مع روما وأنا سعيد جدا لنجاحي في ليفربول".