يتصدرها مانشستر سيتي.. تعرف على قائمة أقوى الأندية ماليا في العالم

تصدر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي قائمة أقوى الأندية العالمية من الناحية المالية، وفقا لتصنيف جديد.

وقالت مؤسسة "سوكريكس"، التي أعدت التصنيف، إن مانشستر سيتي لديه أكبر إمكانيات للنمو الاقتصادي.

وسيطرت الأندية الإنجليزية على المراكز العشرة الأولى في التصنيف، حيث حل أرسنال ثانيا، وتوتنهام هوتسبر خامسا، ومانشستر يونايتد سابعا، في حين جاء تشيلسي في المركز التاسع.

واعتمد هذا التصنيف على خمسة عوامل، من بينها الاستثمار المحتمل من قبل مالك النادي.

ويمتلك نادي مانشستر سيتي الملياردير الإماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الذي يستثمر بقوة في الفريق منذ الاستحواذ على النادي قبل نحو 10 أعوام.

وأنفق مانشستر سيتي 215 مليون جنيه استرليني على انتقالات اللاعبين في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وهو أكبر مبلغ ينفقه أي ناد إنجليزي في أي فترة انتقالات عبر التاريخ.

واعتمد التصنيف الذي أجرته مؤسسة "سوكريكس" أيضا على القيمة المالية للاعبي النادي، والأصول الثابتة مثل ملاعب المباريات وملاعب التدريب، وأرصدة الأندية في المصارف، فضلا عن صافي الدين.

وتفسر هذه العوامل السبب الذي جعل أرسنال يأتي في مرتبة متقدمة على باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي دفع 222 مليون جنيه استرليني للتعاقد مع اللاعب البرازيلي نيمار من برشلونة الإسباني الصيف الماضي.

وقالت سوكريكس إن "نظام العمل السليم" لنادي أرسنال جعله يأتي في مرتبة متقدمة على باريس سان جيرمان، رغم قلة إنفاق أرسنال للأموال في سوق الانتقالات.

وقالت الدراسة إن هذا يعني أن أرسنال لديه القدرة على "الإنفاق بقوة" لو غير استراتيجيته.

وبالمثل، جاء تشيلسي في المركز التاسع رغم الإنفاق الكبير من جانب مالك النادي رومان أبراموفيتش. وقالت سوكريكس إن تشيلسي جاء في هذا المركز المتأخر لأن استثمارات أبراموفيتش جاءت من قروض، نظرا لارتفاع صافي الدين للنادي.

ويعكس هذا الترتيب أيضا أهمية الصين المتنامية في سوق كرة القدم العالمية، إذ جاء نادي غوانغزو إيفرغراند الصيني في ترتيب متقدم على أندية عملاقة مثل ريال مدريد وبرشلونة.

وقالت الدراسة إن تصنيف ريال مدريد وبرشلونة قد تأثر بنظام العضوية في الناديين ونقص الاستثمارات المحتملة من جانب الملاك.

وضمت قائمة أقوى 100 ناد من الناحية المالية تسعة أندية من الدوري الصيني الممتاز، أي أكثر من عدد الأندية الفرنسية أو الألمانية أو الإيطالية.

وقال ديفيد رايت، مدير التسويق بمؤسسة سوكريكس، إن الهدف من الدراسة هو تسليط الضوء على كيفية "تحول المشهد الكروي العالمي على مدى العقدين الماضيين".

وأضاف: "أردنا أن نضع تقييما أوسع لموارد كرة القدم، تقييما يعكس الواقع الحديث لكرة القدم".

المراكز العشر الأولى في القائمة:

1: مانشستر سيتي

2: أرسنال

3: باريس سان جيرمان

4: غوانغزو إيفرغراند

5: توتنهام هوتسبر

6: ريال مدريد

7: مانشستر يونايتد

8: يوفنتوس

9: تشيلسي

10: بايرن ميونخ

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