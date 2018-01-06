في صفقة تاريخية.. كوتينيو ينتقل إلى برشلونة مقابل 160 مليون يورو

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم السبت اتفاقه مع ليفربول الانكليزي على ضم لاعبه البرازيلي فيليبي كوتينيو، في صفقة تقدر قيمتها بـ 120 مليون يورو، تضاف اليها مكافآت وحوافز بـ 40 مليونا.

وقال النادي الكاتالوني في بيان "توصل نادي برشلونة ونادي ليفربول الى اتفاق حول انتقال فيليبي كوتينيو. اللاعب سيوقع عقدا لما تبقى من الموسم، اضافة الى خمسة مواسم أخرى، وسيكون البند الجزائي (لفسخ العقد) بقيمة 400 مليون يورو".

وفي الوقت نفسه تقريبا، أصدر النادي الانكليزي بيانا أكد فيه ان اللاعب البالغ من العمر 25 عاما "سيغادر النادي بعد التوصل الى اتفاق انتقال مع نادي برشلونة، بشرط تجاوزه الفحص الطبي والاتفاق على البنود الخاصة".

ويضع هذا الاعلان حدا لأشهر من التقارير والجدل حول لاعب الوسط المهاجم الذي كان يرغب في الانتقال الى النادي الكتالوني منذ الصيف الماضي، الا أنه ناديه الانكليزي رفض أكثر من عرض تقدم به برشلونة. وقال مسؤولون في النادي الكتالوني ان ليفربول كان يطلب الحصول على 200 مليون يورو للتخلي عن لاعبه الدولي.

وفي حال تمت الصفقة بالمبلغ الذي قدرته وسائل الاعلام، فسيصبح كوتينيو ثالث أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، بعد البرازيلي نيمار الذي انتقل في آب/أغسطس 2017 من برشلونة الى باريس سان جرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو، والفرنسي كيليان مبابي الذي انتقل من موناكو الى سان جرمان أيضا (على سبيل الاعارة لموسم واحد يليه خيار شراء نهائي)، في صفقة قدرت قيمتها بـ 180 مليونا.

وشكل تعويض رحيل نيمار نقطة تركيز أساسية لبرشلونة الذي سعى منذ الصيف لضم كوتينيو والفرنسي عثمان ديمبيلي. وبينما نجح النادي الكاتالوني قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية في ضم الفرنسي الشاب (20 عاما) من بوروسيا دورتموند الالماني في صفقة قد تصل الى 147 مليون يورو (مع الحوافز والمكافآت)، لم يتمكن من استقطاب كويتينيو على رغم ان الأخير تقدم الى ناديه الانكليزي بطلب للرحيل.

وعلى رغم رحيل نيمار وإصابة ديمبيلي منذ بداية الموسم وعودته هذه الأسبوع فقط، الا ان أداء برشلونة بدا غير متأثر، فالنادي الكتالوني يتصدر ترتيب الدوري المحلي وبلغ ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقد يساهم كوتينيو في تعزيز خط الوسط الهجومي لبرشلونة. كما ان العمر الشاب لكوتينيو يتيح لبرشلونة البناء عليه للمستقبل، لاسيما في ظل دخول الثلاثي الضارب في صفوفه الثلاثينات - الاسباني أندريس انييستا والارجنتيني ليونيل ميسي والاوروغوياني لويس سواريز - .