أردوغان يهنئ أغلى لاعب تركي بانضمامه إلى إيفرتون الإنجليزي

هنّأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مواطنه لاعب كرة القدم، جنك طوسون، بمناسبة تعاقده مع نادي إيفرتون الإنجليزي.

وبحسب ما أوردت وكالة الأناضول نقلاً عن مصادر في الرئاسة التركية، فإن أردوغان هنأ طوسون في اتصال هاتفي.

وأضافت أن أردوغان أعرب عن تمنياته لطوسون بالنجاح والتفوق ضمن فريقه الجديد، الذي انتقل إليه من نادي بشيكطاش التركي.

ومساء الجمعة، أعلن نادي إيفرتون، التعاقد مع طوسون، بداية من فترة الانتقالات الشتوية في يناير/ كانون ثان الجاري.

ووفقًا لموقع النادي الإلكتروني، فقد "تم التعاقد مع جنك طوسون لمدة أربع مواسم ونصف، أي حتى نهاية يونيو (حزيران) 2022".

وأوضح النادي أن قيمة الصفقة بلغت 28 مليون يورو، ليصبح بذلك أغلى لاعب تركي محترف بالخارج.