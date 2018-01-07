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يوفنتوس يفتقد ديبالاً شهراً بسبب الإصابة

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
باولو ديبالا باولو ديبالا

أفادت صحف إيطالية الأحد أن المهاجم الأرجنتيني لنادي يوفنتوس، باولو ديبالا، تعرض السبت لإصابة في الفخذ الأيمن قد تبعده عن صفوف ناديه بطل الدوري لمدة شهر.

وتعرض ديبالا للإصابة خلال مباراة فريقه ضد كالياري (1-صفر) عندما توقف فجأة عن الركض نحو الكرة، وأمسك بالعضلات الخلفية لفخذه الأيمن.

وقال نادي "السيدة العجوز" في بيان إن ديبالا تعرض لتمزق "يمكن وصفه بأنه خفيف إلى متوسط"، من دون أن يشير إلى الفترة الزمنية التي يتوقع أن يغيب اللاعب خلالها.

وأشارت صحيفة "كورييري ديللو سبورت" إلى احتمال غياب الدولي الأرجنتيني، البالغ 24 عاماً، ما بين 30 إلى 40 يوماً، بينما أشارت "لا غازيتا ديللو سبورت" إلى أن مدة الغياب ستكون شهراً "كحد أقصى".

ويلاقي يوفنتوس توتنهام هوتسبر الإنكليزي في 13 شباط/ فبراير المقبل، في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

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