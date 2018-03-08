غراهام أرنولد سيدرب أستراليا بعد مونديال 2018

سيخلف غراهام أرنولد المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك في الإشراف الفني على منتخب أستراليا بعد مونديال روسيا 2018، بحسب ما ذكر الاتحاد الأسترالي لكرة القدم الخميس.

وكان مدرب سيدني أف سي مرشحاً قويا لتدريب "سوكروز" في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بدلاً من اينج بوستيكوغلو المستقيل من منصبه، بعد أيام من قيادة بلاده إلى نهائيات المونديال. لكن المدرب المكنى "آرني" فضل مواصلة مشواره مع ناديه حتى انتهاء عقده.

وتم التعاقد مع فان مارفيك الذي قاد هولندا إلى نصف نهائي مونديال 2010 في نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي لخمسة أشهر.

وقال رئيس الاتحاد الاسترالي ستيفن لوي "بنظرنا، آرني هو أفضل شخص لتولي هذا المنصب".

وتعاقد أرنولد (54 عاما و54 مباراة دولية) مع الاتحاد لأربع سنوات، علما بانه يعرف جيدا المنتخب الاول، بعد ان عمل مساعدا لفرانك فارينا بين 2000 و2005، ثم الهولنديين غوس هيدينك وبيم فيربيك.

ولعب دور المدرب الموقت لمدة 12 شهرا، عندما قاد استراليا الى ربع نهائي كأس اسيا 2007 بين فترتي هيدينك وفيربيك.

وستكون كأس اسيا 2019 المسابقة الاولى لارنولد على رأس المنتخب الاسترالي. وسيكون هدفه الاساس قيادته الى مونديال 2022 في قطر.

ووقعت استراليا، بطلة اسيا 2015 على ارضها، في المونديال المقبل في مجموعة ثالثة تضم فرنسا والدنمارك والبيرو.