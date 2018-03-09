الجزائري محرز: الاحتراف في السيتي كان حلماً وأصبح من الماضي

قال لاعب كرة القدم الجزائري رياض محرز المحترف في ليستر سيتي الإنكليزي، إنه كان يرغب في خوض تجربة الاحتراف بمانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية، لكن الأمر في الوقت الحالي أصبح من الماضي.

وفي حوار تلفزيوني مع شبكة "سكاي"، الخميس، أكد محرز "كنت بحاجة إلى الانتقال إلى صفوف فريق كبير بحجم مانشستر سيتي، تعامل النادي (ليستر سيتي) مع الموقف بشكل جيد جدا عندما رفض رحيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية".

وأضاف: "حرصت على عقد جلسة مع نفسي بعد قرار مسؤولي ليستر سيتي، وفكرت في الأمر، ووجدت أنه القرار الصائب".

وأوضح محرز "تعامل زملائي مع تلك المسألة بشكل إيجابي، وهو نفس الأمر من قبل مسؤولي النادي والجهاز الفني للفريق".

وتابع النجم الجزائري تصريحاته بالقول "لم أغلق ملف الرحيل، وسأحاول إقناع مسؤولي ليستر سيتي بالموافقة على رحيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية".

وبعد رفض ليستر سيتي رحيل محرز في فترة الانتقالات الشتوية، انقطع عن التدريبات حزناً على عدم الموافقة على احترافه في ناد آخر.

ويحتل ليستر المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي (البريمرليغ) برصيد 37 نقطة، ويتصدر مانشستر سيتي الترتيب برصيد 78 نقطة.