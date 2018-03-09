الدوري التركي.. باشاك شهير يتلقى هزيمة قاسية من مضيفه ألانيا سبور

تلقى فريق باشاك شهير، اليوم الجمعة، هزيمة مفاجئة في الموسم الحالي للدوري التركي لكرة القدم.

وخسر باشاك شهير من مضيفه ألانيا سبور بهدف مقابل أربعة أهداف في الجولة الخامسة والعشرين للمسابقة المحلية.

أنهى ألانيا سبور صاحب الأرض والجمهور الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله التشيلي جونيور فيرنانديز في الدقيقة الـ 32.

وأضاف ألانيا سبور الهدف الثاني عن طريق أفاجان قاراجا في الدقيقة الـ 66، وبعدها أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء للروسي ألكسندرو ايبوريانو في الدقيقة الـ 71 ليلعب باشاك شهير الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.

واستغل ألانيا سبور النقص العددي في صفوف المنافس، وأحرز الهدف الثالث عن طريق امره أقبابا‏ في الدقيقة الـ 81، وبعدها أحرز البوسني رياض باجيتش الهدف الأول لباشاك شهير.

وأحرز فيرنانديز الهدف الثاني له والرابع لألانيا سبور في الدقيقة الـ 88، وشهدت الدقيقة الـ 90 طرد أقبابا ليلعب أصحاب الأرض الثواني الأخيرة من اللقاء بعشرة لاعبين.

وبذلك، ارتفع رصيد ألانيا سبور إلى 27 نقطة في المركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد باشاك شهير عند 50 نقطة في الوصافة بفارق الأهداف عن غلاطة سراي المتصدر.